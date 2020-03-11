Дело МН17: Родственники погибших требуют компенсаций от РФ и Путина

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подан иск против России и ее президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников погибших при крушении рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом, передает «Deutsche Welle».

Пострадавшие требуют 330 млн долл. компенсаций от Российской Федерации. Их интересы представляет адвокат Джерри Скиннер, известный тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

Процесс в ЕСПЧ происходит параллельно с судебным процессом в Нидерландах по обвинению трех россиян и одного украинца в сбивании самолета рейса MH17.

Скиннер убежден, что зенитная ракетная установка «Бук», выстрелом из которой был сбит самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ без разрешения президента Владимира Путина.

«Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью», – резюмировал адвокат.

По его мнению, приговор по данному делу можно ожидать примерно через год.