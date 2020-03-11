Наше желание мира не ослабляет способность дать отпор, – президент Зеленский

Украинские военнослужащие будут давать адекватный ответ на действия противника в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 11 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, передает корреспондент «Донецких новостей».

Президент высказал сочувствие памяти погибших на Донбассе украинских военных, которые подверглись атакам противника в последние дни, и почтил их память минутой молчания.

«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора», – подчеркнул Зеленский.

«Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте», – добавил глава государства.

Владимир Зеленский также сообщил, что в ближайшее время будет завершена разработка церемонии чествования героев, отдавших свою жизнь за Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 марта НВФ атаковали позиции украинских военных на донецком направлении.

Также 10 марта незаконные вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.).