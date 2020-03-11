С начала года на территории Покровской оперзоны произошли 14 ДТП с пострадавшими

С начала года на территории Покровской оперзоны произошли 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

В результате аварий 1 человек погиб, а 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди основных причин ДТП с пострадавшими – превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции.

Так, смертельная авария произошла в январе в Мирнограде. 22-летний местный житель, управляя мотоциклом, не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся со столбом линии электропередачи. В результате мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и умер до приезда «скорой».

В пресс-службе также отметили, что в Покровске и Покровском районе произошли 46 ДТП, из них 5 – с пострадавшими лицами.