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В Минске начались переговоры по Донбассу

11.03.20 12:12
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси

В Минске сегодня, 11 марта, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «все профильные группы приступили к работе на Минской площадке».

В «ЛНР» утверждают, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в режиме видеоконференции. В таком формате провести заседание предложил координатор группы от ОБСЕ Тони Фриш».

В «ЛНР» также уверяют, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске. В числе вопросов повестки дня остаются обострение обстановки на линии соприкосновения, а также обсуждение новых участков для разведения сил и средств».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 26 февраля.

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