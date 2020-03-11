В Минске начались переговоры по Донбассу

В Минске сегодня, 11 марта, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «все профильные группы приступили к работе на Минской площадке».

В «ЛНР» утверждают, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в режиме видеоконференции. В таком формате провести заседание предложил координатор группы от ОБСЕ Тони Фриш».

В «ЛНР» также уверяют, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске. В числе вопросов повестки дня остаются обострение обстановки на линии соприкосновения, а также обсуждение новых участков для разведения сил и средств».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 26 февраля.