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Мобильная связь отсутствует: В «ЛНР» сообщают о критической аварии на оборудовании

11.03.20 12:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области отсутствует мобильная связь: у местного оператора «Лугаком» произошла критическая авария на оборудовании. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, «республиканский» оператор мобильной связи «Лугаком» проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи.

«На оборудовании сети подвижной связи "Лугаком" произошла критическая авария. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, на текущий момент восстановлена услуга голосовой связи. О полном окончании работ будет сообщено дополнительно», – уверяют в «ЛНР».

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