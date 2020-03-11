Мобильная связь отсутствует: В «ЛНР» сообщают о критической аварии на оборудовании

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области отсутствует мобильная связь: у местного оператора «Лугаком» произошла критическая авария на оборудовании. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, «республиканский» оператор мобильной связи «Лугаком» проводит ремонтные работы на оборудовании для восстановления услуг связи.

«На оборудовании сети подвижной связи "Лугаком" произошла критическая авария. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, на текущий момент восстановлена услуга голосовой связи. О полном окончании работ будет сообщено дополнительно», – уверяют в «ЛНР».