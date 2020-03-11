Решение о 19%-ной ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики, – Яценюк

Решение о 19%-ной ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики. Такое мнение во вторник, 10 марта, выразил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире «Радио НВ».

«Решение 2019 года о 19-процентной ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики страны. Я уважаю независимость НБУ, но это не может быть независимость от экономики, создания рабочих мест и от роста ВВП», – сказал политик.

По словам Арсения Яценюка, Национальный банк тогда «должен был сохранять стабильность денежной национальной единицы и очень умеренно реагировать на приток иностранной валюты».

Кроме того, НБУ должен был бы «скупать всю валюту с рынка, чтобы максимально иметь подушку безопасности». Яценюк напомнил, что под его руководством правительству удалось уменьшить государственный долг страны на 6 млрд долл. – с 73 до 67. В то время как сегодня долги страны составляют уже более 83 млрд долл. А золотовалютных резервов только более 20 млрд долл.

«Как можно было просто так бездумно идти с точки зрения укрепления национальной денежной единицы, не понимая еще некоторых экономических элементов? Чем крепче валюта, тем меньше конкурентоспособность украинских товаров на внешнем рынке», – отметил Яценюк.

Политик подчеркнул, что сейчас в торговом балансе «дыра в 10 млрд долл.»: «На 10 млрд долл. мы покупаем импорта больше, чем продаем экспорта. Ну какие еще надо экономические параметры для того, чтобы понять, что если делать ревальвацию, то по копеечке. И тогда вы удерживаете стабильность, скупает доллары с рынка и накапливаете».