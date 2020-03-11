Украинские вирусологи назвали препарат, который может быть эффективен при коронавирусе

В Украине протестировали действие на коронавирус препарата отечественного производства «Декасан», который специалисты рекомендуют использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 11 марта, на пресс-конференции заявила профессор, заведующая кафедрой вирусологии Национальной академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Ирина Дзюблик, передает корреспондент «Донецких новостей».

Как сообщила эксперт, в связи с необходимостью противодействия коронавирусной инфекции было проведено исследование препарата «Декасан». Это поверхностно-активное вещество отечественного производства, 0,02% раствор декаметоксина, который имеет вирулецидные (дезинфицирующие) свойства относительно сложных вирусов (к ним относятся коронавирусы). Действие препарата исследовалось на клетках животных, птиц и человека вне живого организма (in vitro).

«"Декасан" проявляет вирулицидное действие по отношению к эталонному штамму коронавируса IBV, что находится вне клеток, полностью инактивируя его в дозе 100 мкг/мл при экспозиции от 5 до 30 минут. "Декасан" подавляет размножение сложных вирусов в 100, 1000 раз», – отметила Ирина Дзюблик.

Она уточнила, что вирусологические исследования проводились не с новым китайским коронавирусом, а с эталонным штаммом коронавируса, поскольку в Украине нет условий для работы с особо опасными вирусными инфекциями, к которым относится COVID-19.

Профессор подчеркнула, что выявленные свойства «Декасана» позволяют рекомендовать его для профилактики коронавирусной инфекции. В то же время целесообразно продолжить исследования, чтобы изучить, насколько препарат действует на вирус, когда он уже попал в организм человека.

Отметим, «Декасан» – это раствор, действующее вещество – декаметоксин. Относится к фармакотерапевтической группе антисептических и дезинфекционных средств.