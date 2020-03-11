На Донетчине женщина избила 3-летнюю дочь

В Бахмуте (Донецкая обл.) 25-летняя женщина избила 3-летнюю дочь. Теперь женщину ждет уголовная ответственность. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

На линию «102» из службы по делам детей поступило сообщение о том, что в Бахмуте у 3-летнего ребенка обнаружили телесные повреждения.

Приехав домой к девочке, полицейские установили, что 25-летняя женщина воспитывает троих детей: двух мальчиков 1,5 и 6 лет и дочь.

«Горе-мать сообщила, что несколько дней назад она не могла успокоить девочку и когда терпение закончилось, женщина прибегла к насилию», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас все дети доставлены в больницу Бахмута для осмотра, пострадавшему ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.