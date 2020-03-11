Коронавирус: В Украине могут сократить количество пунктов пропуска через границу

За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 5 новых подозрений на COVID-19. Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он уточнил, что 2 образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, 3 образца доставят в течение дня. В тех образцах, которые исследовались ранее, не подтвердилось наличие коронавируса.

По словам Ляшко, в Украине по состоянию на 11 марта подтвержден 1 случай коронавирусной инфекции в Черновицкой области.

Замминистра сообщил, что на границе продолжается температурный скрининг, всего с начала его введения проскриниговано около 1,6 млн.чел. из пассажиропотока. Был выявлен небольшой процент людей с повышенной температурой.

В этой связи Виктор Ляшко отметил, что рассматривается возможность сокращения количества пунктов пропуска на границе. «Будем рассматривать возможность впускать в страну только через определенные международные пункты. То есть, можем сократить количество пунктов въезда и выезда в страну – это мировая практика», – сказал он.

По данным МОЗ, на утро 11 марта 2020 года мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 4284 закончились смертью, в то же время 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах / территориях / регионах. В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 сообщения о подозрении на заболевание COVID-19.