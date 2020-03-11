На Луганщине сообщили, почему на неподконтрольную часть области необходимо подавать воду

На неподконтрольную украинским властям часть Луганщины необходимо подавать воду. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время круглого стола на тему «Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?» заявил глава Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун.

По его словам, еще в советские годы была выстроена особая специфика подачи воды на промышленные регионы – в Донецкую и Луганскую области. И сейчас Попаснянский водоканал практически полностью (на 95%) снабжает водой неподконтрольную часть Луганщины. «Если на конец 2019 года мы поставляли на оккупированную территорию где-то 90 тыс. куб. м воды в сутки, на сегодняшний день (что связано, по всей видимости, с экономической ситуацией в России) это уже до 30 тыс. куб. м воды в сутки. То есть, фактически в 3 раза уменьшили», – рассказал Сергей Шакун.

Оплату за поставленную воду «ЛНР» передает в «серой зоне» – российские рубли.

«Почему воду нужно подавать? Водозабора в Луганской области нет. И если мы не будем подавать воду, будет катастрофа – экологическая», – сказал он.

Шакун пояснил, что подземными водными бассейнами связаны шахты на неподконтрольной и подконтрольной Луганщине.

Плюс ко всему, естественных источников водозабора, по его словам, в Луганской области нет.

В то же время, Шакун считает, что ситуация с подачей воды в аннексированный Крым «абсолютно другая». По словам главы Попаснянской районной военно-гражданской администрации, канал в Крым был построен конкретно для экономического развития территории. Воды же в Крыму для населения и отдыхающих – хватает.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, когда он высказался за неперекрытие воды для украинцев в аннексированном Крыму.

Как сообщалось ранее, в Минске выработан механизм по расчетам «ЛНР» за воду, которую «республика» получает с украинской стороны: деньги буквально везутся в чемоданах и должны передаваться украинской стороне на конкретной точке под наблюдением ОБСЕ.