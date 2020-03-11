На шахте в Селидово травмирован горняк: В полиции открыли уголовное производство

По факту травмирования шахтера на шахте в Селидово (Донецкая обл.) полицейские открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, 10 марта ​​на одной из шахт на территории обслуживания Селидовского отделения полиции при выполнении подземных работ был травмирован 52-летний горняк. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение Селидовской городской больницы.

По словам потерпевшего, при выполнении подземных работ ему на руку упала порода.

По данному факту следователи Селидовского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.