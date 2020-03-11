Донецктеплокоммунэнерго задолжал за электроэнергию почти 8 млн грн

«Донецктеплокоммунэнерго» – самый крупный теплогенерирующий комплекс Донетчины. Предприятие обеспечивает теплопоставки в Покровск, Бахмут, Лиман, Торецк, Славянск, Дружковку, Константиновку, Мирноград, Волноваху, Александровку и другие города и поселки региона. Коммунальщики задолжали за электроэнергию 7 млн 974 тыс. грн. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Yasno.

«Yasno учитывает социальную значимость предприятия, поэтому в очередной раз призывает произвести расчет и не допустить отключения. На это у клиента есть время до 12 марта. В противном случае поставщик Yasno будет вынужден прекратить энергопоставку, о чем потребитель был уведомлен», – отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что соответствующую заявку поставщик передал оператору системы распределения. Городские и районные администрации, в которых расположены объекты «Донецктеплокоммунэнерго», также предупреждены о возможных отключениях котельных.