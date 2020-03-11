Из «Укроборонпрома» выведут 23 предприятия, – Абромавичюс

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества (ФГИ) и еще 2 предприятия – в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ). Об этом сегодня, 11 марта, сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичюс, передает «Интерфакс – Украина».

«Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что оно может сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передаче 21 предприятия в Фонд государственного имущества», – сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Абромавичюса, эти компании «недейственные» и на них в данное время нет никакого производства. «Они не делают и не будут делать ничего военного назначения. То есть передаем практически "пустышки"», – пояснил он.

Также директор госконцерна сообщил, что еще 2 предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

«То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия», – резюмировал Абромавичюс.

Напомним, ранее Айварас Абромавичюс заявил, что из 137 предприятий крупнейшего госконцерна «Укроборонпром» 21 находится на неподконтрольных украинскому правительству территориях.