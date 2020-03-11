Новая отставка в Кабмине: Шуляк приняла решение об уходе

После перезагрузки Кабинета министров Украины представитель правительства Алексея Гончарука в Верховной Раде Елена Шуляк написала заявление об отставке с данной должности. Об этом Шуляк сегодня, 11 марта, сообщила на своей странице в Facebook.

«Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной Раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством Гончарука и честно поддерживала их инициативы, потому что знаю: в них большое будущее. Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т. п. – программы, которые всегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, ведь скоро принесут Украине много позитива», – написала она.

Шуляк отметила, что ей сложно перестроится на другие правительственные программы и идеи с приходом нового премьера и министров.

«Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ходе всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права», – отметила Шуляк.