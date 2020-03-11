На случай коронавируса: На Луганщине определились, куда будут отправлять людей на обсервацию

В Луганской области областная власть ищет помещения, отвечающие требованиям обсервации лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Специалисты отмечают, что на обсервацию фактически направляются здоровые люди, поэтому никаких особых мер безопасности не требуется, кроме ограничения внешних контактов. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации по итогам заседания временной областной противоэпидемической комиссии по предупреждению заноса и распространения на территории области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Так, как сообщила заместитель председателя ЛугОГА Наталия Романенко, наиболее приемлемый вариант рассматривается санаторий-профилакторий «Приволье» ОАО «Лисичанскуголь». «Помещение рассчитано на 70 койкомест. Комнаты позволяют создать надлежащие условия для обсервации как отдельных лиц, так и семей из двух-трех человек. Но одного помещения недостаточно. Поэтому органам власти нам местах предоставлено поручение найти дополнительные помещения, отвечающие всем требованиям», – добавила зампредседателя ЛугОГА Екатерина Безгинская.

Она также сообщила, что в область поступили средства индивидуальной защиты из Государственного резерва. В ближайшее время поступит и соответствующее оборудование. «Задача, которая стоит перед нами сейчас, – принять максимум мер в Луганской области для того, чтобы не допустить попадания инфекции коронавируса в Украину», – заявила Романенко.

Как уточняется, в состав Комиссии включены представители силовых структур.

По итогам заседания зампредседателя ЛугОГА предоставила ряд поручений. В частности, подготовить должным образом санаторий-профилакторий «Приволье» к приему людей в случае выявления фактов заболевания, вызванного новым коронавирусом, на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) соблюдать санитарные нормы, обеспечить надлежащую дезинфекцию транспортных средств на территории области, провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди учащихся учреждений образования и т. д.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели.