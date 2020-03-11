Из Лисичанска можно будет добраться на поезде до Николаева

Из Лисичанска (Луганская обл.) в апреле начнет курсировать прямой поезд в Николаев. Он станет продолжением маршрута «Лисичанск – Днепр». Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци» в расписании движения назначенных пассажирских поездов на период 2019-2020 годы.

Так, согласно опубликованной информации, поезд № 240 «Лисичанск – Днепр – Николаев» вводят с 17 апреля. Он будет курсировать 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа с отправлением в 21:35 и прибытием в 20:04.

В обратном направлении, согласно расписанию, поезд будет курсировать 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа. Прибытие в Лисичанск в 19:50. Первый рейс – 18 апреля.

По данному маршруту поезд будет курсировать из Лисичанска до 25 октября, из Николаева – 22 октября.