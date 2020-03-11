В Украине разработают церемонию почетного чествования памяти военных, погибших на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует совместно с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил и Министерством по делам ветеранов разработку церемонии почетного чествования памяти украинских военных, погибших за Родину. Об этом сегодня, 11 марта, заявил глава государства в ходе представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, президент особо отметил важность почтения памяти бойцов, погибших на востоке Украины. «В настоящий момент разрабатывается церемония почетного чествования памяти каждого героя, отдавшего свою жизнь за Родину. Мы все молимся богу, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб за Украину, будет чтиться должным образом», – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, как на родину возвращали тела экипажа и украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании «МАУ» в Иране в январе этого года. «Тогда я обратился к Министерству обороны и попросил разработать такую же церемонию на высоком уровне для каждого героя, который возвращается с Донбасса», – сообщил президент.

Также Зеленский отметил, что в течение ближайшей недели с участием нового министра обороны, начальника Генерального штаба и Министерства по делам ветеранов должен быть разработан такой план. «Мы готовы помочь на площадке Офиса президента. Я лично тоже хочу заниматься этой разработкой, чтобы в каждом городе, куда возвращаются наши герои, мы не просто относились с уважением, а чтобы это было на самом высоком уровне, который существует в мире», – подчеркнул глава государства.

Напомним, на начало 2020 года на стенах Зала Памяти Минобороны указано 2 678 фамилий погибших на Донбассе военнослужащих и сотрудников силовых структур.