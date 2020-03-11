132 админуслуги в одном помещении: В Курахово появится ЦПАУ в формате «открытый офис» (Фото)

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) активно ведутся ремонтные работы в будущем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Здесь после открытия жители громады смогут по предварительному перечню получать 132 административные услуги в комфортных условиях, а самое главное – в одном помещении. Об этом сообщил Кураховский городской голова Роман Падун на своей странице в Facebook.

По его словам, ЦПАУ будет выглядеть как «открытый офис», без лишних стен и дверей. Рабочие зоны будут отделены только стеклом. Все будет прозрачно, даже визуально.

«Уверен, что работа ЦПАУ решит многие проблемы рядовых граждан. Административные услуги станут доступнее. Все справки можно будет получить в одном месте без лишней волокиты. Людям больше не нужно будет ехать в Марьинку, стоять в очередях в различных инстанциях. К тому же введение ЦПАУ – это важный шаг в решении и такой проблемы, как коррупция», – написал мэр.

Падун уточнил, что предварительный срок реализации проекта – три года.

Также он рассказал, что капитальный ремонт помещения проводится за счет средств Кураховского городского совета, а мебель, приобретение программного обеспечения и обучение администраторов ЦПАУ финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). «Мы опираемся на опыт уже успешных проектов, специалисты будущего ЦПАУ уже перенимали опыт в подобных учреждениях в других городах Украины. У нас много планов – внедрение электронной очереди, оплата услуг по терминалу, мобильного центра предоставления административных услуг и тому подобное. Надеемся, что нам удастся воплотить все наши идеи в жизнь», – подытожил Роман Падун.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины уменьшил сумму субвенции для Курахово с 16 до 2,6 млн грн, которую город планировал потрать на капитальный ремонт инфекционного отделения Кураховской городской больницы.