В Луганской области создана 81 приемная семья

В Луганской области создана новая, уже 81 приемная семья. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, согласно решению исполкома Рубежанского городского совета в приемную семью на воспитание и совместное проживание устроен один ребенок-сирота. Приемной матерью стала Елена Михирева. Она будет воспитывать пятнадцатилетнюю девочку Елизавету.

В пресс-службе напоминают, что в Украине более 90% детей, которые воспитываются в интернатах, – сироты при живых родителях.

Как сообщалось ранее, в Луганской области появился 22-й детский дом семейного типа.

Напомним, каждый сотый ребенок в Украине воспитывается не родителями, а в альтернативной системе ухода (опека, попечительство, приемные семьи, ДДСТ, интернаты). А приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей и интернаты – переполнены. В течение последних трех лет количество детей в них увеличивается. В Украине, согласно данным статистики, 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме.