В Украине из-за коронавируса введут карантин на 3 недели, – решение Кабмина

Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, сообщает Правительственный портал.

В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели. Также Кабмином предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кабмин выделит средства на закупку средств индивидуальной защиты и введет временный запрет на их экспорт.

«Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения», – говорится в сообщении.

Для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту «Борисполь» принято решение закупить инфракрасное оборудование.

О том, что правительство вводит карантин в пределах всей Украины с 12 марта по 3 апреля, ранее сообщила народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек (ВР оставили), закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина», – отметила политик.

«На наш вопрос о наличии масок министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук», – добавила Сюмар.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 сообщения о подозрении на заболевание COVID-19.