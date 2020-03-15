Местные выборы в Украине: Переселенцы ожидают от ЦИК порядка изменения избирательного адреса

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) заинтересованы в местных выборах в Украине. После недавних изменений в законодательстве, местные власти стали больше реагировать на обращения и просьбы граждан, которые вынужденно переехали в более безопасные регионы Украины. Причиной этого факта стало то, что теперь ВПЛ видят как потенциальных избирателей. Об этом рассказала исполнительный директор Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Татьяна Дурнева.

По ее словам, несмотря на это с процедурой регистрации на выборах у тысяч граждан все еще серьезные проблемы. В частности, до сих пор ВПЛ не знают, каким образом изменить избирательный адрес. Процедуру должна разработать Центральная избирательная комиссия (ЦИК) до июля этого года. «Нельзя медлить с разработкой порядка изменения избирательного адреса, нельзя усложнять этот процесс, потому что в Избирательном кодексе четко прописан перечень документов, который может предоставить ВПЛ для того, чтобы проголосовать на местных выборах. Но мы предусматриваем что, возможно, будут какие-то дополнительные преграды – справка на справку, или какие-то сжатые сроки, которые составляют риск для участия ВПЛ в местных выборах», – сообщила Татьяна Дурнева.

Также, по информации Общественного холдинга «Група впливу», ЦИК опубликовала проект Порядка рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса на другой, чем адрес зарегистрированного места жительства для общественного обсуждения. Предложения принимаются до 20 марта.

Общественники напоминают, что с 1 июля 2020 года вступают в силу положения Избирательного кодекса Украины, согласно которым вносятся изменения в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей». В частности, они предусматривают, что избиратели, которые проживают не по месту регистрации (ВПЛ, внутренние трудовые мигранты, другие мобильные внутри страны граждане), могут изменить свой избирательный адрес на другой, чем адрес зарегистрированного места жительства, чтобы быть включенными в списки избирателей в своей новой громаде. Для этого им нужно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей и предоставить документ, подтверждающий новый адрес.

Порядок рассмотрения такого обращения устанавливается ЦИК, и согласно Избирательному Кодексу у ЦИК есть 6 месяцев для разработки этого документа.

Как сообщалось ранее, Избирательный кодекс Украины, который был принят в декабре 2019 года, включает нормы относительно избирательных прав ВПЛ и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах. Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершает работу над Избирательным кодексом с учетом предложений президента Украины к тексту документа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Espreso.TV»