«Каргилл. 40 простая, 5 льготы»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:28. Горловка – Бахмут. Протяжки слабые. В 9:00 стали в Горловке 120-ми, сейчас впереди около 55 авто. За нами хвост большой».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Иван: «10:17. Каргилл обычная – начало моста, льгота – 2/3 от обычной. Пеших не много»;

«Bud»: «12:02. Из Донецка около 40 машин»;

Сергей: «13:07. Каргилл в Украину 40 простая, 5 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вячеслав: «11:54. Еленовка перед въездом в Украину очень много машин, перед украинским блокпостом на знаке "90"»;

Андрей: «13:04. Еленовка в сторону Украины – ни одной машины»;

«Администратор»: «13:07. Еленовка – Новотроицк. Температуру проверяют, маски не требуют. Пеших как всегда много до 12:00 на "Перлине", ехала в 13:00 пеших было уже мало»;

Владимир: «14:22. Еленовка в Украину на 15:00 (по местному времени, – ред.) никого. "Перлына" пусто. КППВ "Новотроицкое" до знака "90"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.