В «Л-ДНР» увеличат активность диверсионно-разведывательных групп

На неподконтрольном украинским властям Донбассе «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Для этого оборудуются дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. С этой целью оборудуются дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности составляются детальные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным ГУР, высокая интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранениям участников НВФ: 7 марта погиб участник «7 отдельной мотострелковой бригады» 2 Армейского корпуса (АК), подорвавшись на «фугасе», установленном саперами этой же воинской части; 10 марта из-за подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель «4 отдельной мотострелковой бригады» 2 АК.

«Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил», – отмечается в сообщении.