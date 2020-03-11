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В прифронтовой Жованке будет работать мобильная клиника Красного Креста

11.03.20 17:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине в прифронтовом поселке Жованка специалисты мобильной медицинской клиники Общества Красного Креста Украины проведут бесплатный прием жителей. Также, 16 марта в Майорске будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Зайцево на своей странице в Facebook.

«13 марта 2020 года с 10:00 в здании "Гуманитарного штаба н. п. Жованка" будет вести прием мобильная медицинская клиника проекта Общества Красного Креста Украины», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при необходимости жители могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

Кроме того, в Майорске для жителей будет работать флюорограф. «16 марта с 9:00 в населенном пункте Майорск у здания администрации будет работать мобильный флюорограф», – сказано в сообщении.

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