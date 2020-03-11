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Обстрел Верхнеторецкого: Пострадавшим семьям окажут помощь в ремонте жилья (Фото)

11.03.20 17:25
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска».
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска».

В поселке Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) во время обстрела повреждения получили 8 домов мирных жителей. Пострадавшим семьям окажут помощь в экстренном ремонте жилья. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Как отмечается, во время обстрела поселка Верхнеторецкое вечером 8 марта восемь домов по ул. Вишневой, где проживают мирные жители, получили повреждения. В одном из попавших под обстрел домов проживает семья с четырьмя детьми.

«Команда гуманитарного центра Пролиска – Авдеевка 10 марта побывала на месте обстрела. Всем пострадавшим семьям будут переданы материалы для экстренных ремонтов, предоставленные UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине», – говорится в сообщении.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) на весенние праздники прицельными огневыми ударами из гранатометов различных систем обстреляли дома мирных жителей прифронтового поселка Верхнеторецкое.

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