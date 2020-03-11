Не доехал в «ДНР»: На КПВВ «Гнутово» мужчина пытался дать взятку в 100 долл. пограничникам

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» пограничники передали сотрудникам полиции гражданина Украины, который пытался предложить взятку в 100 долл. за непривлечение его к административной ответственности. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Уточняется, что 49-летний мужчина пересекал КПВВ "Гнутово" в сторону временно неподконтрольной украинским властям территории.

«Как оказалось при проведении контроля въезда/выезда – мужчина неоднократно нарушал порядок пересечения линии разграничения, а именно выезжал в Российскую Федерацию через закрытый пункт пропуска "Довжанский" и так же возвращался обратно, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)», – говорится в сообщении.

По данным Донецкого погранотряда, при составлении административных документов гражданин решил еще раз обойти закон, совершив попытку предложить взятку в 100 долл. пограничникам за беспрепятственный пропуск через линию разграничения и не привлечение его к административной ответственности. «Военнослужащий Донецкого пограничного отряда ответил отказом, пресекая уголовное преступление по ст. 369 УК Украины», – отмечается в сообщении.

В результате незаконных «путешествий» на мужчину были наложены 4 админвзыскания со штрафом в более 5 тыс. грн. за каждое.

«Кроме этого, гражданин совершил Уголовное правонарушении по ст. 369 УК Украины, предложив военнослужащему из состава Объединенных сил взятку. Сейчас он передан представителям Нацполиции», – сказано в сообщении.