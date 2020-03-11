Оружие и наркотики: На блокпостах Донетчины пресекли почти 600 правонарушений

В Донецкой области на мобильных и стационарных пунктах контроля за 2 месяца правоохранители пресекли почти 600 правонарушений. Из них, в более 50 случаях нарушители пытались перевозить оружие и наркотики. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, с начала этого года через блокпосты прошли более 13 тыс. 500 грузовых автомобилей, более 462 тыс. легковых, а также более 906 тыс. человек.

«Во время проверок полицейские задокументировали 597 правонарушений. Из них 57 – это попытки перевозки оружия и боеприпасов. Гранаты и патроны "не доехали" из прифронтового региона в мирные области», – сказано в сообщении.

Также, правоохранители пресекли 79 наркопреступлений. Так, в Покровске сотрудники полиции изъяли в двух автомобилях опасный наркотик – метадон, расфасованный по сверткам.

Отмечается, что по всем фактам преступлений начаты досудебные расследования.

Кроме того, за два месяца на блокпостах обнаружили более полусотни граждан, находившихся в розыске. Из них, 46 были задержаны за совершение преступлений, а 5 без вести пропавших людей возвратили домой.