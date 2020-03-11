Ремонт мостов и путепроводов: На Донетчине идут работы уже на 5 объектах (Видео)

В 2020 году Служба автодорог в Донецкой области планирует за счет государственного дорожного фонда капитально отремонтировать 7 искусственных сооружений (общей длиной более 302 погонных метров) на автомобильных дорогах государственного значения. Об этом сегодня, 11 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Кроме того, по словам главы области, департамент развития базовых отраслей промышленности ДонОВГА в текущем году будет вести работы по капитальному ремонту еще на 4 мостах (общей длиной около полсотни метров) на дорогах местного значения.

Кириленко напомнил, что с наступлением весны начали ремонты мостов и путепроводов. Он уточнил, что работы продолжаются уже на 5 объектах. Один из них – мост вблизи Бахмута на трассе М-03 (км 708 + 920). «Вчера на участке выставили соответствующие дорожные знаки, сегодня приступили к работе. Ремонт (общая стоимость которого составляет более 17 млн ​​грн) осуществляет компания из Изюма – ООО "ВП МОСТ", которое имеет значительный опыт в этой области – с 1991 года работает по всей Украине и за ее пределами», – рассказал Павел Кириленко.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области начат капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Покровск-Бахмут-Михайловка».