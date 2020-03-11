ДТП в «ДНР»: Подросток на легковом авто сбил девочку

В неподконтрольном украинским властям селе Розовка (Шахтерский р-н, Донецкая обл.) произошло ДТП, в котором пострадала школьница.

Как сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 10 марта в селе Розовка легковой автомобиль совершил наезд на подростка – 13-летнюю девочку, после чего водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии девочка получила травму ноги.

Потерпевшая запомнила цвет и марку автомобиля, о чем сообщила в «полицию». «Полицейские» установили местонахождение автомобиля «ВАЗ-2107», причастного к происшествию. Как выяснилось, за рулем транспортного средства находился 16-летний парень, который, не имея права на управление автотранспортом, совершил ДТП.

Школьник пояснил, что взял без спроса у родителей ключи от автомобиля. Во время управления авто он отвлекся и совершил наезд на девочку-пешехода, которая двигалась по обочине в попутном направлении.