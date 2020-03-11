Депутаты Донецкого облсовета требуют проведения выборов в местные советы области

Депутаты Донецкого областного совета направили обращение к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о необходимости провести осенью 2020 года очередные выборы депутатов Донецкого областного совета на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщил депутат Донецкого облсовета Сергей Третьяков на своей странице в Facebook.

Полномочия Донецкого областного совета начиная с 2014 года переданы областной военно-гражданской администрации (ВГА).

«Вместе с 32 депутатами Донецкого областного совета я подписал обращение к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о необходимости провести осенью 2020 года очередные выборы депутатов Донецкого областного совета на территории, подконтрольной Украине. Мы считаем нечестным и несправедливым тот факт, что выборы в Донецкий областной совет, а также в 85 городских, районных, сельских советов не проводятся с 2010 года. Прикрываясь проблемами якобы невозможности соблюдения стандартов проведения выборов ОБСЕ, приняв Закон Украины "О военно-гражданских администрациях", Верховная Рада Украины практически лишила миллионы жителей Донецкой области возможности формировать местное самоуправление и нести ответственность за социально- экономическую ситуацию в регионе», – заявил Третьяков.

По его словам, экономическая обстановка в области носит стабильно критический характер.

«Областная администрация не имеет программ по улучшению ситуации и практически занята только реализацией инфраструктурных проектов за бюджетные средства, не неся ответственности за их эффективность и сроки реализации. Растут задолженности по выплатам зарплат работающим, социальная защита населения не соответствует реалиям его состояния. Вывод однозначен – политика единоначального управления областью не оправдалась!» – подчеркивает депутат.

Он также отмечает, что парламентские и президентские выборы 2014 и 2019 годов, которые проводились на территории, подконтрольной украинской власти, прошли в соответствии с законодательством без существенных нарушений, что признали и международные наблюдатели.

«Своей активностью на выборах жители Донбасса доказали, что они хотят активно участвовать в жизни страны. Об этом же говорят и прошедшие выборы в 11 созданных объединенных громадах. А искусственное торможение создания новых громад и непроведение в них выборов доказывает нежелание власти строить будущий демократический и развитый Донбасс», – считает Третьяков.

По его мнению, «время военно-гражданских администраций должно закончиться».

«Их [ВГА] деятельность сегодня объясняется не проблемами безопасности населения и оперативного управления жизнедеятельностью населения, а желанием власти иметь абсолютное ручное управление регионом с целью подавления стремлений населения обеспечить контроль за ее деятельностью. Власти нужна власть. Но ее стремление сделать людей безразличными к своей собственной судьбе не пройдет. Уже не прошло. Люди хотят быть свободными в мирной и демократичной Украине. А в условиях функционирования военно-гражданских администраций этого не может быть никогда. Где один решает все, там нет общества, а значит и нет государства. И с этого надо начинать строительство будущего Донбасса», – заключил Третьяков.