COVID-19: В МОЗ пообещали в течение недели решить проблемы с обеспечением антисептиками

В течение недели проблемы с наличием антисептических и дезинфицирующих средств в Украине должны быть решены. Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня у нас состоялась встреча со всеми отечественными производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и о готовности обеспечить нашу страну дезинфицирующими и антисептическими растворами для того, чтобы не было проблем. Мы услышали об их проблемах, и я думаю, за неделю все вопросы будут решены», – отметил Ляшко.

Замминистра уточнил, что отечественные производители имеют сырье для того, чтобы обеспечить украинцев качественными дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.

«Поэтому проблем с наличием и доступом к антисептическим средствам не должно быть», – подчеркнул он.

Замглавы МОЗ также напомнил, что одним из главных средств профилактики распространения новой коронавирусной инфекции является соблюдение правил гигиены, в частности частое мытье рук либо их обработка антисептиком.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 сообщения о подозрении на заболевание COVID-19.