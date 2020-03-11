«Вольфсбург» – «Шахтер»: Каштру взял в Германию 24 футболиста

В четверг, 12 марта, состоится первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер». Сегодня, 11 марта, утром «горняки» вылетели из Киева в аэропорт Брауншвейга, откуда автобусом добрались до Вольфсбурга. Вместе с игроками и тренерами в Германию отправилась делегация менеджмента клуба, которую возглавил генеральный директор Сергей Палкин, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру взял на игру 24 футболиста:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин; защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо;

Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо; полузащитники: Марлос, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Фернандо, Дентиньо, Маркиньос Сиприано;

Марлос, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Фернандо, Дентиньо, Маркиньос Сиприано; нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Из-за ситуации с коронавирусом принято решение о том, что поединок пройдет при пустых трибунах. Также отменены предматчевые и послематчевые пресс-конференции, тренировки команд пройдут без присутствия медиа. «Оранжево-черные» вечером проведут стандартное предыгровое занятие.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» состоится 12 марта на «Вольфсбург Арене». Начало в 22:00.