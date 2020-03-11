В Краматорске из-за фальсификаций назначили повторное голосование за общественный бюджет города

В Краматорске на заседании координационного совета по выполнению городской целевой программы «Общественный бюджет города Краматорска на 2016-2020 годы» вместо решения о проектах-победителях результаты голосования признали недействительными из-за выявленной фальсификации голосов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

В ходе предварительного рассмотрения были обнаружены так называемые «накрутки» голосов.

«Были выявлены случаи поступления большого количества голосов с одного IP-адреса в последний день голосования, вместо скана или фото паспорта предоставлена его копия или картинка, вместо ФИО – бессмысленный набор букв», – рассказал член координационного совета Андрей Романенко.

Поскольку выделение фальсифицированных голосов вручную технически невозможно, координационный совет решил провести повторное голосование с 16 по 29 марта с регистрацией исключительно через систему BankID.

Для входа в систему краматорчанам достаточно будет ввести данные личного онлайн-кабинета одной из перечисленных ниже банковских систем:

через BankID для клиентов ПриватБанка, банка Південний, Конкорд банка, Монобанка, владельцев MobileID для абонентов Vodafone, Lifecell и владельцев электронной цифровой подписи (ЭЦП);

через BankID НБУ клиентов банков: Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-банк, Банк Восток, Идея Банк, Монобанк, ПУМБ, Банк Південний, Банк Форвард, Банк Альянс, Акцент-банк.

Количество банков-участников проекта постоянно увеличивается и их перечень доступен при регистрации в системе голосования.

Отметим, общественный бюджет городских инициатив в Краматорске позволяет жителям принять участие в распределении бюджетных средств путем подачи проектов для улучшения жизни города. В 2020 году общественный бюджет в Краматорске составляет 3 млн грн.