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При переходе одного из КПВВ Донетчины умерла женщина, – представитель омбудсмена

11.03.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 11 марта, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.) скончалась женщина. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«Только что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ "Майорск" умерла женщина 1953 г. р., гражданка Украины», – написал он.

По информации Лисянского, женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание. «Медики из бригады скорой помощи пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось», – добавил представитель омбудсмена.

Напомним, по данным Офиса омбудсмена Украины, в 2019 году при пересечении линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. По данным МинВВОТ, за 2 последних года при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ скончались более 90 человек.

Как сообщалось ранее, с 27 февраля на КПВВ в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.

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