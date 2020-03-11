Путин считает, что США хотят, чтобы Украина жила на деньги России

Глава РФ Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты Америки пытаются обеспечить существование Украины за счет России. Об этом Путин сказал в интервью ТАСС.

«Они [США] Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать», – сказал Путин.

По его словам, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта «Северный поток – 2», хотя это странный довод, отметил президент. Он подчеркнул, что при этом Россия заинтересована в продолжении транзита. «Поменьше объем, но мы будем это делать», – добавил глава РФ.

Путин считает, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, но этого не происходит. По его мнению, это связано с тем, что они призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.