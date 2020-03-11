Пробное ВНО: Повлияет ли карантин на проведение тестирования

Из-за введения карантина в Украине перенесут пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщили на брифинге Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет «ВВС».

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе должно было состояться 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта.

Пробное ВНО будут продолжать уже после карантина.

Кроме того, в Минобразования изданию объяснили, что вообще решение о карантине в школах и детсадах принимает каждая местная администрация отдельно, но как будет в ситуации с карантином на общем национальном уровне, пока неизвестно.