За дискредитационные публикации против Яценюка предлагают от 300 долл. до бесконечности, – пресс-секретарь

Заказчики новой дискредитационной кампании против Арсения Яценюка подключили к информационной атаке целые пиар-фирмы. Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь премьер-министра в 2014-2016 годах, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка Ольга Лаппо, пишет «Сегодня».

«Кому-то опять мешает Яценюк. Интересно, сколько этот раз "заказчики" вложат в информационную кампанию против него. В 2015-2016-м это было 30 миллионов долларов, как утверждал беглый бывший депутат Онищенко. Ну а поскольку такие кампании щедро финансируются, то мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонораров. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию», – написала она.

По ее словам, на прошлой неделе пророссийские информационные ресурсы начали массированно распространять ложь про Арсения Яценюка.

«Только он появился на нескольких эфирах, как на него пошла новая информационная атака. Используется полный арсенал. Это не одна волна, а уже мощная кампания, к которой подключаются (!) пиар-фирмы», – уточнила Ольга Лаппо.

«Нам стало известно, что такие фирмы сейчас обращаются к блогерам с предложениями разместить готовые дискредитационные тексты против Арсения Яценюка. Их просто предлагают блогерам публиковать у себя на страницах. Ясно, что не за бесплатно. По нашим данным, предлагают от 300 долларов до бесконечности за один такой пост», – написала пресс-секретарь.

Первые такие проплаченные материалы, отметила она, уже опубликованы. В частности, такой появился на Facebook странице Кирилла Молчанова.

«Он – завсегдатай медведчуковских телеканалов и эксперт Украинского института политики, директором которого является некий Руслан Бортник. Он известен своими пророссийскими взглядами. В прошлом, кстати, помощник "регионала" и украинофоба Колесниченко», – уточнила Ольга Лаппо.

Ольга Лаппо напомнила, что Арсений Яценюк уже неоднократно выиграл суды против таких «экспертов», которые распространяли заведомо ложную информацию: «И те были вынуждены опровергать ее».

«Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонораров. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию», – написала она.

Кроме того, напомнила она, правоохранительные органы уже расследуют дело о дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.

«Обращаемся к правоохранителям выяснить, кто и с какой целью возобновил кампанию по оговаривания лидера "Народного Фронта", премьер-министра 2014-2016 годов. Кто стоит за этим, и откуда идет финансирование этой очередной грязной кампании», – отметила пресс-секретарь.

Она обратилась к пользователям Facebook делиться ссылками на такие посты и ресурсы, где будут распространять эти заказные материалы. И в комментариях уже начали появляться ссылки на новые заказные публикации.

«По нашим данным – там, кстати, может быть что-то о "хорошем английском и телефоне МВФ"», – добавила пресс-секретарь.