Бессрочный пропуск в зону ООС: Правила оформления

Разрешения на въезд на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей (пропуска в зону АТО/ООС) действуют без ограничений по срокам. Есть определенные правила их оформления. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток SOS».

Так, для получения разрешения физическому лицу на въезд на временно неподконтрольные украинской власти территории или выезд из таких территорий лицо подает заявление:

в электронной форме на официальном сайте Службы безопасности Украины (urp.ssu.gov.ua)

или в письменной форме координационному центру или координационном группе, а также копию документа, удостоверяющего личность.

Разрешения, выданные после 28.03.2019 года не имеют ограничения срока действия.

«Но на сегодня кнопка "ПЕРЕПОДАТИ" появляется в разрешениях, которые были представлены после 28.03.2019 и не имеют ограничения срока действия. Мы обратились за разъяснением в координационную группу OTУ "Мариуполь", где нам сообщили, что разрешения, поданные после 28.03.2019 года, действительно оформлены без ограничения срока действия, а переподавать заявку нужно в случае изменения данных (место регистрации или фактического проживания, рождения ребенка). Всем остальным не нужно переподавать заявления», – говорится в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что в случае переподачи заявления, срок оформления разрешения не позднее чем в течение 15 дней с даты регистрации соответствующего заявления в соответствии с постановлением Кабинета министров №815 от 17.07.2019 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-%D0%BF).

Напомним, что с 28 марта 2019 года электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения стали бессрочными.