На Луганщине отменили оправдательный приговор городскому голове Северодонецка

В Северодонецке (Луганская обл.) апелляционный суд отменил оправдательный приговор городскому голове, которого подозревают в использовании бюджетных средств не по назначению. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Северодонецкая местная прокуратура обжаловала оправдательный приговор Новоайдарского районного суда Луганской области, который был принят в уголовном производстве относительно незаконных действий Северодонецкого городского головы», – говорится в сообщении.

Согласно предъявленному обвинению, правонарушитель, находившийся в то время в должности городского головы, использовал бюджетные средства не по целевому назначению и подделал документы для укрытия этого преступления.

Так, средства местного бюджета были потрачены на восстановление электрических сетей в интересах предприятия, принадлежавшего семье подсудимого. «Указанными действиями нанесен ущерб бюджету города в сумме более 250 тыс. грн. Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины», – сказано в сообщении.

Постановлением Луганского апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора была удовлетворена в полном объеме и отменен незаконный оправдательный приговор. Сейчас назначено новое судебное разбирательство в суде первой инстанции.