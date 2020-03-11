Жителям Мариуполя снизили тарифы на оплату тепла и горячей воды за февраль

В Мариуполе жители получат квитанции на оплату горячей воды и тепла за февраль со сниженным тарифом. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в феврале, согласно постановлению Кабинета министров, вновь была изменена совокупная стоимость природного газа для предприятий, предоставляющих услуги по теплоснабжению и подаче горячей воды населению. На основании этого Коммунальное предприятие «Мариупольтеплосеть» произвело расчеты и предложило на рассмотрение депутатской комиссии несколько вариантов корреляции тарифа. В ходе обсуждений комиссия приняла решение о снижении тарифа в платежках мариупольцев за тепло на 15%, а за горячую воду на 13%.

По словам директора КП «Мариупольтеплосеть» Дмитрия Мирошниченко, для предприятия суммарная цена газа формируется из трех составляющих.

«Это цена газа от компании "Нафтнефтегаз", это транспортировка газа, счет за которую выставляет "Укртрансгаз" и третья – распределение природного газа от предприятия "Мариупольгаз". Согласно суммированию этих трех цифр, в сравнении с декабрем, цена на природный газ в этом отопительном сезоне была максимально низкой. Но в феврале возросла на 20 грн. Несмотря на это было принято решение о сохранении процента корректировки тарифа в размере 15%», – отметил Мирошниченко.

По его словам, за этот год цена газа снизилась на 20-22%, но цена за распределение газа выросла на 66%.

«В декабре цена за распределение составляла 571 грн, в феврале уже 950 грн. Также, в нашем тарифе стоимость энергоресурсов выросла на 8,7%, увеличились и гарантированные обязательства предприятия по повышению заработной платы на 22%. Совокупность этих факторов и дало снижение не в 22, а в 15%», – пояснил Мирошниченко.

Как отмечается, для однокомнатной квартиры тариф снизится на 129 грн, двухкомнатной – на 187 грн, трехкомнатной – на 266 грн.

В горсовете уточнили, что в 2015 году предприятие «Мариупольтеплосеть» рассчитало экономически обоснованный тариф. Тогда члены исполкома приняли решение принять социально-ориентированный тариф и распределить часть финансовой нагрузки на местный бюджет. В этом году дотации на предприятия из городского бюджета составят порядка 113 млн грн.