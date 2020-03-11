На Луганщине расследуют жестокое убийство в «ЛНР» четырех граждан Украины

На Луганщине начато расследование умышленного убийства четырех граждан Украины в неподконтрольном украинским властям Луганске. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Луганской области.

Как установило следствие, 7 марта этого года неизвестные, используя огнестрельное оружие, совершили умышленное убийство владелицы ювелирного магазина и членов ее семьи – мужа, дочери и внука. Тела убитых с огнестрельными и ножевыми ранениями были обнаружены по месту их жительства.

«Указанное преступление квалифицировано по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. «В то же время, проведение досудебного расследования существенно осложняется тем, что уголовное правонарушение совершено на временного неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области», – добавили в прокуратуре.