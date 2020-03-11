RU
Все новости

Донецк остался без колеса обозрения: В парке Щербакова сломался главный аттракцион (Фото)

11.03.20 17:38

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке начали готовить к летнему сезону парк им.Щербакова, который теперь останется без одной из своих достопримечательностей – колеса обозрения. Об этом заявил главный инженер КП «Дирекции парков Донецка» Максим Шевченко.

«Десять аттракционов рабочих. Четыре – по техническим причинам не будут работать в этом году. В сентябре 2019 года колесо обозрения вышло из строя», – сказал Шевченко.

В апреле экспертный центр будет проводить освидетельствование всех остальных аттракционов на предмет – можно ли их эксплуатировать.

По словам Шевченко, в начале сезона в парке будет введен новый аттракцион – зеркальный лабиринт.

На данный момент парк чистят от мусора и готовятся высаживать клумбы.

Отметим, что в Донецке колесо обозрения было открыто еще в 50-е годы, и с тех пор благополучно работало до 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк