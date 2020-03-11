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В Золотом-4 во время обстрела со стороны НВФ граната попала во двор жителей (Фото)

11.03.20 18:15
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли гаражное сооружение в населенном пункте Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, обстрел произошел вчера, 10 марта. «Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Российские оккупанты из гранатометов обстреляли гаражное сооружение в населенном пункте Золотое-4 на ул. Вторая Свободная, дом 53», – говорится в сообщении.

В результате была повреждена крыша гаража. Кроме того, обломками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

«Вероятно, повреждения были получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое-5», – уточнили в пресс-центре штаба ООС.

Фото: пресс-центр штаба ООС

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