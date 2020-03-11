Полиция сообщает о двух случаях суицида – в Славянске и Николаевке

За минувшие сутки в дежурную часть Славянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области поступило 193 сообщения, 21 – из них с признаками уголовного преступления. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба райотдела.

Уточняется, что 152 раза правоохранителей вызвали славянцы и 41 – лиманцы.

Полицейские зарегистрировали четыре факта нанесения умышленных телесных повреждений жителям Славянска и Лимана. Проводится проверка по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что житель Славянска и житель Николаевки покончили жизнь самоубийством – ст. 115 УК.

На семейные скандалы и ссоры с соседями полицейские выезжали 15 раз.