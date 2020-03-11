На Донбассе открытое противостояние, а не замороженный конфликт, – МИД Швеции

На Донбассе нет замороженного конфликта, там происходит открытое противостояние. Об этом сегодня, 11 марта, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью изданию Le Monde, сообщает «Тиждень».

Она отметила, очень важно помнить, что эта агрессия на востоке Украины и аннексия Крыма продолжают определять отношения с Россией. «Основная проблема заключается в том, что Россия по-прежнему отказывается взять на себя главную роль в этом конфликте. В этих условиях трудно достичь реального мирного соглашения», – отметила министр.

По ее словам, за первые два месяца в результате обстрелов на Донбассе погибли десятки военных.

Линде отметила, что нет никаких предпосылок для ослабления санкций в отношении России в связи с агрессией против Украины, и это понимают все 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС.