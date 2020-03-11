Доступные кредиты 5-7-9%: На Донетчине презентовали программу для предпринимателей

Сегодня, 11 марта, в Донецкой области презентовали программу «Доступные кредиты 5-7-9%», которую начало правительство для создания благоприятных условий для предпринимателей для открытия или развития собственного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В презентации участвовали первый заместитель председателя ДонОГА Игорь Мороз, представители структурных подразделений ДонОГА, эксперты и тренеры Офиса развития малого и среднего предпринимательства (МСП), Фонда Развития предпринимательства и банков-участников программы.

Во время презентации программы Мороз подчеркнул, что дешевые кредиты – это хорошая возможность для развития бизнеса в Донецкой области. «Дешевые кредиты – это возможность для предпринимателей, предоставленная государством. Получение кредита – это один из первых шагов. Мы понимаем, в чем нуждаются предприниматели для развития Донецкой области и создания новых рабочих мест – это дешевые кредиты, которые теперь можно получить под 5%, что является очень привлекательным предложением. Мы хотим, чтобы как можно больше предпринимателей Донецкой области приняли участие в этой программе, развивались и давали работу жителям области», – заявил он.

По словам директора Офиса развития МСП при Министерстве экономики Андрея Слабинского, Программа имеет три компонента, которые призваны сделать финансирование бизнеса максимально эффективным. «Доступ к финансированию всегда входил в топ-3 проблем предпринимателей в Украине. Эта проблема имеет три основных компонента – стоимость денег, возможность предоставить ликвидное обеспечение кредита и вопрос финансовой грамотности предпринимателей. Программа предусматривает решение всех этих проблем через финансовые гарантии, обучение и другие инструменты. Обучение позволяет создать прозрачный эффективный бизнес, а также показывает пути поиска средств из других возможных источников финансирования. Поэтому именно компонент обучения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" является одним из главных и мы призываем присоединяться к нему», – сказал он.

Напомним, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для предпринимателей была презентована в начале февраля 2020 года. Для участия в ней изначально необходимо пройти определенный отбор – показать бизнес-план и внести стартовый взнос. На Донетчине первый займ выдали в Краматорске – предпринимателю из Мариуполя Евгению Пустовиту, который производит и продает бытовую, офисную и торговую мебель.