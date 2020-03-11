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В Украине могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса, – Шмыгаль

11.03.20 18:52
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением данного заболевания будет ухудшаться. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет «УНИАН».

«Относительно ограничений передвижения внутри страны это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее, и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас», сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевое задание на сегодня сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели.

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