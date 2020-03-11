В Украине могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением данного заболевания будет ухудшаться. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет « УНИАН ».

«Относительно ограничений передвижения внутри страны – это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее, и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас», – сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевое задание на сегодня – сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели.