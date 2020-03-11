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ВООЗ объявила пандемию коронавируса

11.03.20 19:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) расценивает распространение коронавируса в мире как пандемию. Об этом сегодня, 11 марта, на брифинге в Женеве (Швейцария) заявил генеральный директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «РБК – Украина».

По его словам, ВООЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире. «ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, COVID19 можно охарактеризовать как пандемию», – сказал глава ВООЗ.

Он также уточнил, что «пандемия – не то слово, которое следует использовать легкомысленно или неосторожно».

Следует отметить, что пандемия – это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Последний раз ВООЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения «свиного гриппа» N1H1.

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