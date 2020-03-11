Кабмин Украины разделил полномочия бывшего МинВОТ и Министерства по делам ветеранов

Кабинет министров Украины разделил полномочия бывшего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины и Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов). Соответствующее постановление КМУ «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» было принято сегодня, 11 марта, на заседании правительства, передает пресс-служба МинВВОТ.

Так, данным нормативным актом правительство отменило решение о реорганизации МинВОТ путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ).

Кроме этого, Минветеранов было возвращено его прежнее название – Министерство по делам ветеранов Украины, а МинВОТ было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В дальнейшем Минветеранов продолжит обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, полномочия по формированию и реализации государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий возвращены в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, МинВВОТ было создано в 2019 году путем объединения МинВОТ и Министерства по делам ветеранов.

Как сообщалось ранее, на должность главы новосозданного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагается представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.