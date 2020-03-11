Министры отказались от своих премий до конца года, – Шмыгаль

Сегодня, 11 марта, на заседании Кабинета министров Украины принято решение об отмене начислений премий министрам до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по результатам заседания, передает Правительственный портал.

«Министры отказались от своих премий. Вопрос премий на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы по году. И тогда в общественной дискуссии будем решать, заслужили ли министры и политики премирование», – заявил глава правительства.

По его словам, министры будут получать заработную плату, которая не может превышать 5 средних заработных плат, и надбавки, установленные законом. «Мы также приняли решение, что надбавка за интенсивность не может превышать 30%», – уточнил Денис Шмыгаль.

Напомним, во время внеочередного заседания 4 марта народные депутаты проголосовали за кандидатуру Дениса Шмыгаля, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским на пост премьер-министра.